مدرب حبيب نورمحمدوف: إسلام يستطيع التفوق على حبيب في جولات

كشف الإسباني خافيير مينديز، مدرب حبيب نورمحمدوف بطل "UFC" للفنون القتالية المختلطة، أن إسلام ماخاتشيف هو المقاتل الوحيد القادر على التفوق على "النسر" في جولة واحدة.

ونقل موقع "سبورت إكسبريس" الرياضي الروسي، عن ميندز، قوله: "لم أخبر أحدا بذلك، ولكن إسلام هو المقاتل الوحيد في تاريخ منظمة (AKA) للفنون القتالية المختلطة، الذي كان بإمكانه باستمرار هزيمة حبيب في بعض الجولات خلال تدريباتهما المباشرة. ليس في كل التدريب، ولكن في بعض الجولات (السجالات). الوحيد الذي كان بمقدوره الفوز بجولة على الأقل ضد حبيب خلال التدريبات! لم أقل ذلك أبدا، ولكن يمكنني الآن أن أخبركم بالتأكيد. إنه أقوى خصم لحبيب في صالة الألعاب الرياضية".

وأوضح المدرب الإسباني: "بادئ ذي بدء، لا تنسوا أن إسلام هو بطل العالم في رياضة السامبو، كما هو حبيب أيضا. لكنهما يختلفان في التدريب على توجيه الضربات. حبيب تدرب معي فقط في هذا المجال. لم يكن يتدرب على توجيه الضربات عندما كان في بلاده، على الإطلاق. بينما يتدرب إسلام على توجيه الضربات معي ومع مدربين آخرين. وكان ينمو باستمرار في هذه التقنية، وكذلك في كل الأشياء الأخرى. في المصارعة، والجودو والجيو جيتسو. وحبيب وإسلام متساويان تقريبا، ولكن إسلام يخطو خطوة إلى الأمام، في كل مرة يأتي إلي، أرى أنه قد تحسن في توجيه الضربات بالقدمين، واللكمات، وأصبحت ضربات الركبة لديه أفضل".

وأضاف ميندر: "طبعا لا أستطيع القول إن إسلام أقوى من حبيب في الأرض، مثلما لا أستطيع أن أقول ذلك عن أحد. في نظري، فإن حبيب هو أفضل من يصارع على أرض الحلبة في التاريخ، لكن إسلام يمكن أن يصبح ثاني أفضل من يجيد المصارعة في التاريخ بعد حبيب. لم يسيطر أحد على حبيب على وجه الأرض، لكن إسلام سيطر عليه أكثر من غيره في الالتحامات فيما بينهما. وأسقط حبيب وانتصر عليه في جولات. وليس في جولة واحدة أو جولتين. صحيح، من المهم أن نفهم أن إسلام لم يفز دائما بجولات على حبيب في التدريبات المباشرة الفردية البحتة. لقد كانت هناك مجموعة من المنافسين، ويتم استبدال المنافس، وكان إسلام يلتقي مع حبيب في بضع جولات".

وصرح حبيب نورمحمدوف (32 عاما) أحرز لقب بطل "UFC" للفنون القتالية "MMA" في أبريل 2018، ودافع عنه ثلاثة مرات، قبل أن يضع حدا لمسيرته الاحترافية في أكتوبر الماضي، صرح في أكثر من مناسبة بأن إسلام ماخاتشيف هو خليفته.

يذكر أن إسلام ماخاتشيف، البالغ من العمر 29 عاما، حقق 18 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمة واحدة، ومن المقرر أن يخوض نزاله القادم في 7 مارس 2021.

المصدر: وكالات