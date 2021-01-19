موعد قرعة مونديال الأندية

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء، إلى مدينة زيوريخ السويسرية، لمتابعة حفل سحب قرعة بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر في الفترة بين 4 و11 فبراير المقبل.

وتقام مراسم القرعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وستبث مباشرة عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في موقع "يوتيوب".

وتشهد بطولة العالم للأندية مشاركة 6 أندية، هي بايرن ميونخ الألماني (بطل أوروبا)، والأهلي المصري (بطل إفريقيا)، وأولسان الكوري الجنوبي (بطل آسيا)، وتيغري أونال المكسيكي (بطل أمريكا الشمالية)، إضافة إلى بطل الدوري القطري، نادي الدحيل، وبطل أمريكا الجنوبية الذي لم تتحدد هويته بعد.

ويلعب عملاقا الكرة البرازيلية، بالميراس وسانتوس في نهائي كوبا ليبرتادوريس يوم 30 يناير الجاري، لتحديد ممثل قارة أمريكا الجنوبية في مونديال الأندية.

وكان "الفيفا"، أجرى بعض التعديلات على البطولة، بعد انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، بسبب الإجراءات الصحية الجديدة المتخذة في البلاد جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقرر الاتحاد الدولي للعبة، إقامة البطولة على ملعبين فقط، المدينة التعليمية وملعب أحمد بن علي، بينما لن يتم استخدام ستاد خليفة الدولي الذي كان مقررا أن يستضيف مباراتين.

كما غير "الفيفا" موعد المباراة الأولى من البطولة، حيث ستقام يوم 4 فبراير بدلا من 1 فبراير، بينما سيقام النهائي على ستاد المدينة التعليمية يوم 11 من نفس الشهر.

المصدر: فيفا"