صلاح يعلق على نتائج ليفربول السيئة بطريقته

صرح النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بأن فريقه بدأ الموسم بشكل جيد، وقادر على استعادة الانتصارات بعد تعثره في مبارياته الأخيرة.

ورد صلاح على سؤال حول نتائج ليفربول السيئة مؤخرا، وعدم تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات مازحا: "ربما لأنني لم أسجل".

وأضاف النجم المصري خلال تصريحات لقناة "تي في 2" النرويجية: "بدأنا الموسم بشكل جيد، ولكن كل شيء وارد في كرة القدم، وهذا يحدث لكل الفرق ولهذا المستويات متقاربة. نعم تعثرنا مؤخرا في عديد من المباريات، ولكننا قادرون على استعادة الانتصارات".

ويتصدر محمد صلاح، البالغ من العمر 28 عاما، قائمة هدافي الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 13 هدفا متقدما بفارق هدف على ثنائي الهجوم في فريق توتنهام، هاري كين والكوري الجنوبي هيونغ مين سون.

بينما يشغل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب "البريمير ليغ، برصيد 34 نقطة، متأخرا بفارق 3 نقاط عن المتصدر مانشستر يونايتد.

المصدر: وكالات