زلاتان يواصل مطاردته لرونالدو .. فيديو

قاد النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش فريق ميلان للفوز على مضيفه كالياري (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين، في الجولة 18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز إبرا هدفي "الروسونيري"، في الدقيقتين (7 من ضربة جزاء، و53) من زمن اللقاء.

SerieA | كالياري 0-2 ميلان ..



زلاتان .. هدف جميل ، و اسيست رائع من كالابريا pic.twitter.com/UJSop3xPrY — ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goal1234G) January 18, 2021

ورفع زلاتان (39 عاما) رصيده إلى 12 هدفا ويتقاسم المركز الثني مع كل من شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، والبلجيكي روميلو روكاكو مهاجم إنتر ميلان، في ترتيب هدافي "الكالتشيو"، مقلصا الفارق إلى 3 أهدف عن المتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

وحقق ميلان بذلك انتصاره الثاني على التوالي، وانفرد بصدارة الدوري، برصيد 43 نقطة، مبتعدا بفارق 3 نقاط عن جاره ووصيفه إنتر ميلان.

بينما توقف رصيد كالياري عن 14 نقطة، ويشغل المركز السابع عشر على سلم تريب الدوري.

المصدر: RT