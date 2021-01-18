مصر تخسر في كأس العالم لكرة اليد 2021
تعرض المنتخب المصري لأول هزيمة في بطولة كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021" على يد نظيره السويدي بفارق هدف واحد (23-24) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة.
واحتل منتخب "الفراعنة" المركز الثاني في المجموعة السابعة (G) برصيد4 نقاط، متأخرا بفارق نقطتين خلف نظيره السويدي.
أكثر من مجرد قائد 😍#الفراعنة | #مصر2021pic.twitter.com/KHhuOI4q4d— Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 18, 2021
وسيستهل منتخب مصر مشواره في المجموعة السابعة، بلقاء صعب ضد روسيا، يوم الأربعاء المقبل، في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.
وسيواجه منتخب "الفراعنة" بيلاروس في المباراة الثانية، يوم الجمعة المقبل، ومن ثم مع سلوفينيا يوم الأحد القادم.
وسيصعد بطل ووصيف كل مجموعة بالدور الثاني، إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم.
المصدر: وكالات