الصور الأولى لوصول أوزيل لنادي فناربخشة

نشر نادي فناربخشة التركي، الصور الأولى لوصول نجم أرسنال، الألماني مسعود أوزيل إلى تركيا، تمهيدا لانضمامه إلى صفوف الفريق.

وظهر أوزيل أثناء وصوله إلى أحد المطارات التركية رفقة زوجته وابنته، وهو يرتدي وشاح شعار نادي فناربخشة.

Bilgilendirme | Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil’i İstanbul'a getiriyor. 💛💙



Club Statement: Our club is bringing Mesut Özil to Istanbul to continue the transfer processes. pic.twitter.com/Wt0gR8xRSk — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 17, 2021

وأعلن أوزيل في وقت سابق، انتقاله لفنربخشة التركي، بعدما توصل لاتفاق مع أرسنال بشأن فسخ عقده، حيث قال في تصريحات للتلفزيون التركي: "أنا سعيد ومتحمس للغاية، لقد سمح لي الله بارتداء قميص فناربخشة، سأرتديه بفخر، وسأقدم كل شيء للفريق".

وبحسب تقارير تركية، فإن راتب أوزيل مع فناربخشة سيصل إلى 5 ملايين يورو في الموسم.

وكان أوزيل، البالغ عمره 32 عاما، اللاعب الأعلى أجرا في نادي أرسنال (450 ألف دولار أمريكي أسبوعيا)، وبالرغم من ذلك، استبعده المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا عن تشكيلة أرسنال في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" في الموسم الجاري، ولم يلعب أي دقيقة مع الفريق منذ 7 مارس الماضي.

المصدر: RT