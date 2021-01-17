 
مباشر

شاهد.. لاعب يسدد رمية تماس من مسافة 50 مترا بطريقة "أكروباتية - بهلوانية"

الرياضة

شاهد.. لاعب يسدد رمية تماس من مسافة 50 مترا بطريقة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pko7

خطف الإيراني نادر محمدي لاعب فريق بايكان قزوين الأنظار مجددا بطريقته البهلوانية في تسديد رميات التماس، خلال مباراة بمواجهة سباهان أصفهان ضمن دوري الدرجة الأولى الإيراني لكرة القدم.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرمية تماس نادرة من خط الوسط في الملعب من مسافة 50 متر، نفذها نادر محمدي بطريقة استعراضية "بهلوانية"، إذ يستخدم محمدي الكرة كنقطة ارتكاز قبل أن يرسلها إلى منطقة جزاء منافسه.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها محمدي عناوين الصحف بسبب طريقة تسديده لرميات التماس، في الشهر الماضي، سدد اللاعب البالغ 23 عاما رمية بهلوانية مماثلة وشاهدها تبحر إلى الشباك بعد لمسة صغيرة من حارس المرمى.

إقرأ المزيد
شاهد.. هدف نادر بعد رمية تماس
شاهد.. هدف نادر بعد رمية تماس "أكروباتية - بهلوانية"

ولا يزال لدى محمدي الفرصة لتحطيم الرقم القياسي لأطول رمية تماس مسجلة باسم مايكل لويس عن مسافة 196 قدما (59.7)

يذكر أن محمدي لم يلعب سوى لفريق بايكان في مسيرته الاحترافية، ويحتل فريقه المركز الخامس في ترتيب فرق الدوري الإيراني.

المصدر: sportbible

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا