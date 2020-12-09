شاهد.. هدف نادر بعد رمية تماس "أكروباتية - بهلوانية"

خطف الإيراني نادر محمدي لاعب فريق بايكان قزوين الأنظار بهدف مذهل أحرزه في مرمى ضيفه غل غهر سيرجان (2-1) في المباراة التي جمعتهما ضمن دوري الدرجة الأولى الإيراني لكرة القدم.

ونفذ نادر محمدي رمية تماس بطريقة استعراضية "بهلوانية" أرسلها مباشرة باتجاه مرمى الخصم من مسافة بعيدة، واستقرت في الشباك بعد أن لمسها رضا حقيقي حارس مرمى الفريق المنافس، وبالتالي احتسب حكم المباراة الهدف.

نادر محمدی از پیکان با پرتابِ توپ با پشتک گل زد! 🇮🇷⚽🤸@PaykanFC@PersianGulfLigpic.twitter.com/FY8bDxLDrV — Gol Bezan Farsi | گل بزن (@GolBezanFarsi) December 8, 2020

ويعرف محمدي بطريقته المميزة في تنفيذ رميات التماس، ويستخدم طريقته البهلوانية لرمي الكرة بعيدا باتجاه زملائه المتواجدين في منطقة جزاء فريق الخصم.

المصدر: وكالات