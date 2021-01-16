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نشر الفيديو الذي أودى بحياة الدراج الفرنسي شيربان في رالي دكار 2021

الرياضة

نشر الفيديو الذي أودى بحياة الدراج الفرنسي شيربان في رالي دكار 2021
AFP FRANCK FIFE
صورة للدراج الفرنسي الراحل بيير شيربان ضمن المرحلة الثانية من رالي دكار 2021
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نشر موقع "eurosport.ru" فيديو للحادث المروع الذي تعرض له الدراج الفرنسي بيير شيربان البالغ 52 عاما في الـ10 من يناير الجاري ضمن المرحلة السابعة لرالي دكار 2021.

وأعلن منظمو الرالي أمس الجمعة وفاة شيربان خلال نقله إلى فرنسا، متأثرا بالإصابة الخطيرة التي تعرض لها في رأسه جراء سقوطه في الحادث.

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يذكر أن رالي دكار الصحراوي الشهير استضافته السعودية للعام الثاني على التوالي بالفترة بين 3 و15 يناير الجاري.

المصدر: eurosport.ru

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