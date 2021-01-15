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روني يعلق حذاءه ويتفرغ لمهمة تدريب ديربي كاونتي

الرياضة

روني يعلق حذاءه ويتفرغ لمهمة تدريب ديربي كاونتي
AFP
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أعلن نادي ديربي كاونتي الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الجمعة أن واين روني مهاجم إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق أنهى مسيرته في الملاعب بعد تعيينه مدربا للفريق.

وذكر النادي الإنجليزي في بيانه أن روني وقع عقدا لتدريب الفريق لموسمين ونصف لغاية صيف عام 2023، بعدما كان يقوم بالمهمة مؤقتا منذ إقالة كوكو في نوفمبر الماضي.

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وقاد روني البالغ 35 عاما الفريق مؤقتا مع الاستمرار في اللعب، لكنه الآن سيركز على مهمته التدريبية بشكل كامل.

وقال روني في بيان: "الحصول على فرصة لاستكمال مسيرة برايان كلوف وجيم سميث وفرانك لامبارك وفيليب كوكو، شرف كبير ويمكنني أن أعد الجميع بالالتزام التام نحو النادي والجماهير".

وأضاف: "أنا وطاقم العمل المعاون لن ندخر جهدا لاستغلال الإمكانات التي شهدتها على مدار آخر 12 شهرا في هذا النادي التاريخي".

المصدر: رويترز + dcfc.co.uk

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