سابالينكا تتوج بلقب بطولة أبو ظبي للتنس (فيديو وصور)
توجت البيلاروسية، أرينا سابالينكا، بلقب بطولة أبو ظبي الإماراتية لكرة المضرب، بعد فوزها في المباراة النهائية على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، بمجموعتين نظيفتين اليوم الأربعاء.
وحسمت سابالينكا النهائي بسهولة بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-2 و6-2 خلال ساعة واحدة ودقيقتين.
15th consecutive win— wta (@WTA) January 13, 2021
3rd title in a row
9th title overall 🏆@SabalenkaA defeats Kudermetova 6-2, 6-2 for the title!#AbuDhabiWTApic.twitter.com/MX6Od7P3xZ
وهذا اللقب هو التاسع للاعبة البيلاروسية البالغة 22 عاما خلال مسيرتها الاحترافية بفئة الفردي للنساء.
في المقابل، فشلت كوديرميتوفا، البالغة 23 عاما بالتتويج بأول ألقابها في وصولها الأول لنهائي إحدى بطولات اللاعبات المحترفات.
Your first singles champion of 2021! 🏆@SabalenkaA | #AbuDhabiWTApic.twitter.com/jHfgQB0jDy— wta (@WTA) January 13, 2021
"Thank you so much for your support!" 😊@SabalenkaA | #AbuDhabiWTApic.twitter.com/lcsaUnwHyW— wta (@WTA) January 13, 2021
المصدر: sportbox.ru