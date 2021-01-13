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سابالينكا تتوج بلقب بطولة أبو ظبي للتنس (فيديو وصور)

الرياضة

سابالينكا تتوج بلقب بطولة أبو ظبي للتنس (فيديو وصور)
Globallookpress Rob Prange
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توجت البيلاروسية، أرينا سابالينكا، بلقب بطولة أبو ظبي الإماراتية لكرة المضرب، بعد فوزها في المباراة النهائية على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، بمجموعتين نظيفتين اليوم الأربعاء.

وحسمت سابالينكا النهائي بسهولة بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-2 و6-2 خلال ساعة واحدة ودقيقتين.

وهذا اللقب هو التاسع للاعبة البيلاروسية البالغة 22 عاما خلال مسيرتها الاحترافية بفئة الفردي للنساء.

في المقابل، فشلت كوديرميتوفا، البالغة 23 عاما بالتتويج بأول ألقابها في وصولها الأول لنهائي إحدى بطولات اللاعبات المحترفات.

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المصدر: sportbox.ru

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