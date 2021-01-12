الروسية كوديرميتوفا تصعد لنهائي بطولة أبو ظبي للتنس (فيديو)
تأهلت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا إلى المباراة النهائية لبطولة أبو ظبي الإماراتية لكرة المضرب، بتغلبها في نصف النهائي اليوم الثلاثاء على الأوكرانية مارتا كاستيوك بمجموعتين دون رد.
وتمكنت كوديرميتوفا البالغة 23 عاما من حسم المباراة لمصلحتها بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-6 و6-4 خلال ساعة واحدة و43 دقيقة.
Veronika Kudermetova is into her first ever WTA final! 👏— wta (@WTA) January 12, 2021
She defeats Kostyuk 7-6(8), 6-4.#AbuDhabiWTApic.twitter.com/d2oxrvBMpV
وهذه المرة الأولى التي تتأهل فيها كوديرميتوفا لنهائي إحدى بطولات اللاعبات المحترفات بفئة الفردي.
Dominant performance 🙌@SabalenkaA defeats Sakkari 6-3, 6-2 and secures a spot in the final!#AbuDhabiWTApic.twitter.com/kWPF0bKBdb— wta (@WTA) January 12, 2021
وستواجه كوديرميتوفا في نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 560 ألف دولار، البيلاروسية أرينا سابالينكا الفائزة بدورها على اليونانية ماريا ساكاري بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-3 و6-2.
The #AbuDhabiWTA final is set!— wta (@WTA) January 12, 2021
🇧🇾 Sabalenka vs Kudermetova 🇷🇺
المصدر: rsport.ria.ru