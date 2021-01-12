الروسية كوديرميتوفا تصعد لنهائي بطولة أبو ظبي للتنس (فيديو)

تأهلت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا إلى المباراة النهائية لبطولة أبو ظبي الإماراتية لكرة المضرب، بتغلبها في نصف النهائي اليوم الثلاثاء على الأوكرانية مارتا كاستيوك بمجموعتين دون رد.

وتمكنت كوديرميتوفا البالغة 23 عاما من حسم المباراة لمصلحتها بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-6 و6-4 خلال ساعة واحدة و43 دقيقة.

Veronika Kudermetova is into her first ever WTA final! 👏



She defeats Kostyuk 7-6(8), 6-4.#AbuDhabiWTApic.twitter.com/d2oxrvBMpV — wta (@WTA) January 12, 2021

وهذه المرة الأولى التي تتأهل فيها كوديرميتوفا لنهائي إحدى بطولات اللاعبات المحترفات بفئة الفردي.

Dominant performance 🙌@SabalenkaA defeats Sakkari 6-3, 6-2 and secures a spot in the final!#AbuDhabiWTApic.twitter.com/kWPF0bKBdb — wta (@WTA) January 12, 2021

وستواجه كوديرميتوفا في نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 560 ألف دولار، البيلاروسية أرينا سابالينكا الفائزة بدورها على اليونانية ماريا ساكاري بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-3 و6-2.

The #AbuDhabiWTA final is set!



🇧🇾 Sabalenka vs Kudermetova 🇷🇺 — wta (@WTA) January 12, 2021

المصدر: rsport.ria.ru