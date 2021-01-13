بالفيديو.. بالميراس يحبط "ريمونتادا" ريفر ويبلغ نهائي كأس ليبرتادوريس

بلغ بالميراس البرازيلي نهائي كأس ليبرتادوريس في كرة القدم، برغم خسارته الثلاثاء أمام ضيفه ريفربلايت الأرجنتيني 0-2، وذلك لتفوقه في ذهاب نصف النهائي بثلاثية نظيفة.

في ساو باولو، تقدم ريفر بثنائية قبل الاستراحة، الأول عبر الباراغوياني روبرت روخاس عند الدقيقة (29) والثاني للكولومبي رافايل سانتوس بوريه في (44) بكرتين رأسيتين، ما عزز فرصه بتحقيق "ريمونتادا" لافتة.

وبرغم سيطرته الجارفة والفرص العديدة التي سنحت له في الشوط الثاني، عجز فريق المدرب مارسيلو غاياردو عن تسجيل الهدف الثالث لمعادلة الأرقام.

وتقلصت حظوظ ريفر أكثر مع طرد روخاس في ثلث الساعة الأخير، إلى اصطدامه بالحارس ويفرتون صاحب خمس صدات لافتة، فبلغ بالميراس النهائي لفوزه 3-2 بمجموع المباراتين.

وساهمت تقنية فيديو الحكم المساعد VAR في حرمان ريفربلايت من تسجيل هدف والحصول على ركلة جزاء.

وسيخوض بالميراس الذي يدربه البرتغالي أبيل فيريرا النهائي الخامس في البطولة القارية الأولى في أميركا الجنوبية، علما بانه أحرزها مرة يتيمة في 1999.

ويلتقي "فيرداو" في نهائي 30 يناير على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو الفائز بين بوكا جونيورز الأرجنتيني وسانتوس البرازيلي اللذين يلتقيان الأربعاء في إياب نصف النهائي الثاني بعد تعادلهما ذهابا دون أهداف.

المصدر: "أ ف ب"