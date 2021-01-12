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لا غالب ولا مغلوب في مواجهة العراق والإمارات الودية (فيديو)

الرياضة

لا غالب ولا مغلوب في مواجهة العراق والإمارات الودية (فيديو)
uaefa_ae/twitter
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ساد التعادل السلبي المباراة الودية التي جمعت المنتخب الإماراتي وضيفه العراقي اليوم الثلاثاء، ضمن استعداداتهما للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ورغم الفرص العديدة لم يتمكن أي من الفريقين من هز الشباك في المباراة التي أقيمت على ملعب زعبيل بنادي الوصل.

يذكر أن المنتخب العراقي يتصدر المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية برصيد 11 نقطة جمعها من 5 مباريات، فيما يحل المنتخب الإماراتي في المركز الرابع ضمن المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط جمعها من 4 مباريات.

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المصدر: uaefa_ae/twitter

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