لا غالب ولا مغلوب في مواجهة العراق والإمارات الودية (فيديو)
ساد التعادل السلبي المباراة الودية التي جمعت المنتخب الإماراتي وضيفه العراقي اليوم الثلاثاء، ضمن استعداداتهما للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ورغم الفرص العديدة لم يتمكن أي من الفريقين من هز الشباك في المباراة التي أقيمت على ملعب زعبيل بنادي الوصل.
نهاية اللقاء بالتعادل السلبي بين منتخبي #الإمارات و #العراق#الإمارات_العراق#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/5C8rQUKGeL— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 12, 2021
يذكر أن المنتخب العراقي يتصدر المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية برصيد 11 نقطة جمعها من 5 مباريات، فيما يحل المنتخب الإماراتي في المركز الرابع ضمن المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط جمعها من 4 مباريات.
في ختام معسكره الداخلي بدبي— UAEFA (@uaefa_ae) January 12, 2021
منتخبنا الوطني يتعادل مع العراق سلبياً في ختام تجمعه الداخلي
التفاصيل⏬https://t.co/yaydWqGmKP#منتخب_الإمارات
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المصدر: uaefa_ae/twitter