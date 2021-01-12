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الكشف عن عدد التواقيع المؤيدة لأربعة راغبين في الترشح لانتخابات رئاسة برشلونة

الرياضة

الكشف عن عدد التواقيع المؤيدة لأربعة راغبين في الترشح لانتخابات رئاسة برشلونة
AFP PAU BARRENA
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أعلن برشلونة الاثنين أن رئيسه السابق جوان لابورتا وثلاثة مرشحين آخرين اجتازوا المرحلة الأولى من الترشح لانتخابات الرئاسة، بحصول كل منهم على 2257 توقيعا ضروريا من المنتسبين للنادي.

وأشار النادي الكاتالوني في بيان له إلى أن المرشحين المقبولين، إضافة إلى لابورتا، هم فيكتور فونت، وتوني فريتشا، وإيميلي روسو.

وأضاف: "لم يتمكن جوردي فاري، وكزافييه فيلاجوانا، وأغوستي بينيديتو، ولويس فرنانديز آلا، وبيري رييرا، من الوصول إلى الحد الأدنى من عدد التواقيع المطلوبة".

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وستبدأ عملية التحقق من صحة التواقيع وتسجيلها رسميا اليوم الثلاثاء، على أن تنتهي الخميس.

وتنص اللوائح في النادي على أنه يجب على المرشح الطامح لخوض الانتخابات جمع ما لا يقل عن 2257 توقيعا ضروريا من المنتسبين للنادي (المشجعون-المساهمون) ليصبح مرشحا رسميا.

ووفقا لبيان "بلوغرانا" جمع لابورتا أكبر عدد من التواقيع (10272)، تلاه فونت (4713)، وفريتشا (2822)، وروسو (2510).

وتقام الانتخابات في 24 يناير الجاري.

المصدر: "أ ف ب"

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