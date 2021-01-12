رد مثير لأوزيل حول الأفضل بين رونالدو وميسي

رد التركي مسعود أوزيل نجم أرسنال الإنجليزي، على السؤال التقليدي في عالم كرة القدم حول من هو الأفضل، الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة أم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

وقال أوزيل: "ميسي أثبت أنه واحد من أفضل اللاعبين في إسبانيا، أما كريستيانو رونالدو فقد كان الأفضل في كل دولة لعب بها".

وجاء ذلك خلال فقرة للأسئلة، عبر حساب أوزيل الشخصي على "تويتر"، رفقة متابعيه.

وحول مستقبله أجاب صانع الألعاب البالغ 32 عاما : "هناك بعض الأماكن التي أرغب أن ألعب كرة القدم فيها، مثل تركيا والولايات المتحدة".

Messi has proven himself to be one of the best ever in Spain, but Ronaldo was always the best in every country he’s played in! 😉 https://t.co/OfsWqNLedM — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021

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وسبق لأوزيل اللعب بجوار رونالدو خلال الفترة التي قضاها الثنائي ضمن صفوف ريال مدريد الإسباني.

ويعاني أوزيل من تجميده داخل صفوف أرسنال بعدما رفع اسمه من قائمة الفريق، واقترب اللاعب من الرحيل خلال انتقالات يناير الجارية.

المصدر:twitter/MesutOzil