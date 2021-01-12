تأجيل سباقي أستراليا والصين بفورمولا 1 وانطلاق الموسم في البحرين

أعلنت بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات في بيان الثلاثاء تأجيل سباقي أستراليا والصين بسبب جائحة كوفيد-19، على أن ينطلق الموسم الجديد في البحرين يوم 28 مارس المقبل.

وكان من المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات من أستراليا، يوم 21 مارس المقبل.

وأضيفت حلبة إيمولا الإيطالية إلى الجدول الذي يضم 23 سباقا، وستستضيف ثاني سباقات الموسم في 18 أبريل.

ولم يحسم بشكل نهائي مكان السباق الثالث في الثاني من مايو.

المصدر: "رويترز"