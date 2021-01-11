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خبر سار لباريس سان جيرمان حول نيمار (صورة)

الرياضة

خبر سار لباريس سان جيرمان حول نيمار (صورة)
AFP BERTRAND GUAY
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نشر باريس سان جيرمان الفرنسي، الاثنين، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "تويتر"، حملت أخبارا سعيدة حول تعافي نجمه البرازيلي نيمار.

وشارك نيمار في التدريبات الجماعية رفقة باقي زملائه، وعلق حساب النادي الباريسي على الصورة، قائلا:"أنباء سارة تبعث على الابتسامة".
وشفي النجم البرازيلي بذلك من إصابة تعرض لها في كاحل القدم الأيسر خلال مباراة فريقه أمام أولمبيك ليون، يوم 13 ديسمبر الماضي.

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وغاب المهاجم البرازيلي البالغ 28 عاما بسبب الإصابة عن 5 مباريات متتالية ضد لوريان، ليل، ستراسبورغ، سانت إيتيان وبريست.
ويتحضر سان جيرمان لمباراة مرتقبة ضد غريمه أولمبيك مارسيليا، بعد غد الأربعاء، في كأس السوبر الفرنسي.

المصدر: twitter/PSG

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