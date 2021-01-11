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السيتي يفقد نجمه بعد مخالطته مصابا بكورونا

الرياضة

السيتي يفقد نجمه بعد مخالطته مصابا بكورونا
AFP MARTIN RICKETT
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طالت لائحة اللاعبين غير المتاحين في تشكيلة مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، مع ضم الأرجنتيني، سيرخيو أغويرو، إليها لمخالطته مصابا بفيروس كورونا المستجد، ووضعه في الحجر الصحي.

وسجل سيتي ما مجموعه 11 حالة إيجابية بكوفيد-19 خلال الأسابيع الأخيرة. ولكن رغم سلبية نتيجة فحصه، فإن أغويرو سيخضع للعزل تماشيا مع البروتوكولات الصحية، بحسب ما قال المدرب الإسباني للفريق، جوسيب غوارديولا.

وأوضح غوارديولا، يوم الأحد، بعد فوز لاعبيه على برمنغهام 3-0 في كأس إنجلترا، أنه "للأسف، كان سيرخيو أغويرو على تواصل مطول مع شخص إيجابي، لذا فهو في العزل الانفرادي لبضعة أيام".

وأضاف: "نتيجته (أغويرو) سلبية، لكن البروتوكول ينص على أنه إذا خالطت شخصا إيجابيا، فعليك عزل نفسك".

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ومنذ عيد الميلاد، ثبتت إصابة ثمانية على الأقل من زملاء أغويرو، وهم البرازيليان غابريال جيزوس وإيدرسون، وكايل ووكر، وسكوت كارسون، وكول بالمر، وتومي دويل، والإسبانيان فيران توريس وإريك غارسيا.

وغادر جيزوس ووكر الحجر، وشاركا في وقت متأخر من مباراة برمنغهام، فيما بقي إيدرسون على مقاعد البدلاء.

ويعزز هذا الغياب لأغويرو تقويض موسمه، إذ منعته الإصابات من المشاركة في ثلاث مباريات فقط في الجزء الأول منه.

وسيخوض سيتي في الأيام العشرة المقبلة، ثلاث مباريات على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضد برايتون وكريستال بالاس وأستون فيلا، وهناك شكوك في مشاركة أغويرو في المباراتين الأوليين.

المصدر: "أ ف ب"

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