ريال مدريد يتعثر على ثلوج أوساسونا

سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أوساسونا، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأقيمت المباراة في ظروف مناخية صعبة للغاية على ملعب "أل سادار"، بسبب العاصفة الثلجية التي تجتاح إسبانيا وهددت انعقاد المواجهة، وقبل ذلك أدت إلى احتجاز لاعبي ريال مدريد داخل الطائرة في مطار مدريد، مساء أمس، وانتظار عدة ساعات قبل السفر إلى مدينة "بامبلونا".

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واكتفى ريال مدريد بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل رفع بها رصيده إلى 37 نقطة، وبقي في المركز الثاني، بينما رفع أوساسونا رصيده إلى 15 نقطة ويشغل المركز التاسع عشر على سلم ترتيب الليغا.

المصدر: وكالات