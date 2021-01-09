بسبب العاصفة الثلجية..أوساسونا يحسم الجدل حول قيام مباراته أمام ريال مدريد الليلة

أعلن نادي أوساسونا إقامة مباراته أمام ضيفه ريال مدريد في موعدها، مساء اليوم السبت، على ملعب "أل سادار"، وذلك في إطار منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لأوساسونا عبر "تويتر" مقطع فيديو لملعب "أل سادار"، وعلق عليه: "جميل في أي ظرف من الظروف، أل سادار يستعد لمباراة الليلة بفضل عمل موظفي النادي"، ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

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وتعصف موجة ثلجية ضخمة بإسبانيا، أدت إلى احتجاز لاعبي ريال مدريد داخل طائرة في مطار مدريد، مساء أمس، وانتظار عدة ساعات قبل السفر إلى مدينة "بامبلونا".

كما تسببت هذه الموجة الثلجية في تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو، والتي كان مقررا لها اليوم أيضا، على ملعب "واندا متروبوليتانو"، في العاصمة مدريد.

المصدر: وكالات