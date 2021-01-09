شاهد.. "الفتى الذهبي" هالاند يتوهج ويقود دورتموند للفوز على لايبزيغ في معقله

خرج فريق بوروسيا دورتموند بفوز ثمين من ملعب مضيفه لايبزيغ (3-1) يوم السبت، وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وافتتح اللاعب الإنجليزي جادون سانشو التسجيل لدورتموند في الدقيقة 55، ومن ثم تألق زميله "الفتى الذهبي" النرويجي إيرلينغ هالاند بإحرازه هدفين متتاليين في الدقيقتين (71 و84).

ومن ثم ألكسندر سورلوث هدف أصحاب الأرض اليتيم عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده بعد هذا الفوز إلى 28 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع.

بينما توقف رصيد لايبزيغ عند 31 نقطة، وبقي في المركز الثاني مفوتا فرصة انتزاع الصدارة من بايرن ميونخ، الذي سقط أمام مضيفه بوروسيا مونشينغلادباخ (2-3)، مساء أمس الجمعة.

المصدر: RT