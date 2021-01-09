ماكغريغور يواجه بوارييه في دبي وبحضور جماهيري.. الموعد وسعر التذاكر (فيديو)

أعلن منظمو النزال "الثأري" المرتقب بين الإيرلندي كونور ماكغريغور، ومتحديه الأمريكي داستن بوارييه، سيقام يوم 23 يناير 2021، في أبوظبي، ضمن بطولة "UFC 257" للفنون القتالية المختلطة.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المنظمين، أن البطولة ستقام في جزيرة "القتال - Fight Island" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بحضور جماهيري، وسيتعين على الراغبين في الحضور استيفاء عدد من الشروط المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد، وعلى وجه الخصوص، إجراء اختبار "PCR" قبل 48 ساعة على الأكثر وأن تكون النتيجة سلبية.

وكشف المنظمون أن أسعار التذاكر ستتراوح بين 535 درهما (حوالي 145 دولارا) و4495 درهما (1214 دولارا).

يذكر أن ماكغريغور أسقط بوارييه بالضربة القاضية في الجولة الأولى من النزال الأول الذي جمعهما في سبتمبر 2014، ضمن دورة "UFC 178" للفنون القتالية المختلطة.

إقرأ المزيد

وخاض الإيرلندي، بطل "UFC" في وزنين مختلفين سابقا، آخر نزال له يوم 18 يناير 2020، وتغلب فيه على الأمريكي دونالد سيرونه، وأعلن عقب ذلك بفترة اعتزاله.

وستستضيف جزيرة "القتال - Fight Island" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، منافسات اتحاد "UFC، أيام 16، 20، و23 يناير الجاري.

وسيشارك فيها أيضا المقاتل الروسي عمر نورمحمدوف، البالغ من العمر 24 عاما، ابن عم حبيب نورمحمدوف، بطل "UFC" المعتزل.

المصدر: RT