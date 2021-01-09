شاهد.. توهج النصيري!

قاد المهاجم المغربي يوسف النصيري فريقه إشبيلية إلى الفوز على ضيفه ريال سوسييداد (3-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز يوسف النصيري ثلاثية الفريق الأندلسي "هاتريك"، في الدقائق (4، 7، و45) من زمن الشوط الأول.

إشبيلية 2-2 ريال سوسيداد

قووول يوسف النصيري pic.twitter.com/hJjbLVQ8Om — طارق حمدي (@ZF1FF) January 9, 2021

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هكذا احتفل النصيري بأول هاتريك مع إشبيلية 🎩



ديما نصيري.. ديما مغرب 🇲🇦pic.twitter.com/P9xU9DU2ev — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 9, 2021

بينما جاء هدف الضيوف الأول في الدقيقة 5، بـ"نيران صديقة" سجله البرازيلي دييغو كارلوس مدافع إشبيلية، خطأ في مرماه، وأضاف المدافع ألكسندر إيساك الهدف الثاني في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول أيضا.

ورفع يوسف النصيري رصيده بهذا "الهاتريك" الأول له بقميص إشبيلية إلى 8 أهداف، ويتقاسم المركزين الخامس والسادس مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، في قائمة الهدافين، التي يتصدرها جيرارد مورينو مهاجم فياريال، برصيد 10 أهداف، متقدما بفارق هدف على الثلاثي: إياغو أسباس مهاجم سيلتا فيغو، والأوروغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.

وبدوره رفع إشبيلية رصيده إلى 30 نقطة من 16 مباراة، ويحتل المركز السادس حتى الآن في ترتيب الدوري، متساويا بالنقاط مع ريال سوسييداد، الذي لعب 19 مباراة.

المصدر: RT