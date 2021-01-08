سلبية مسحة زيدان قبل مواجهة أوساسونا

كشف نادي ريال مدريد، نتيجة مسحة مدربه الفرنسي، زين الدين زيدان، بعد خضوعه لتحليل "PCR" إثر مخالطته لمصاب بفيروس كورونا.

وأرسل النادي الملكي، تقريرا لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، يؤكد فيه سلبية مسحة زيدان، وأنه في حالة صحية جيدة.

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ووافقت الرابطة، بعد الاطلاع على تقرير النادي الملكي، على السماح لزيدان بمرافقة كتيبة الريال وقيادة النادي الملكي في مباراته ضد أوساسونا، المقررة غدا السبت، لحساب الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإسباني.

وسيقود زيدان المران الأخير للريال قبل مواجهة أوساسونا، وقبل خوض المران سيعقد المدرب الفرنسي المؤتمر الصحفي الذي يسبق عادة المباراة.

المصدر: صحيفة "آس"