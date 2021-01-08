زيدان يخضع للعزل الذاتي ويغيب عن تدريبات ريال مدريد بسبب كورونا

ذكرت صحيفة "ABC" الإسبانية، أمس الخميس، أن مدرب ريال مدريد، الفرنسي، زين الدين زيدان، يخضع للعزل الذاتي بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا.

وقال تقرير الصحيفة، إن زيدان علم بإصابة هذا الشخص بالعدوى صباح أمس الخميس، ولم يحضر تدريبات ريال مدريد استعدادا لمواجهة مضيفه أوساسونا غدا السبت في الأسبوع الـ18 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأضاف التقرير، أن المدرب الفرنسي خضع لاختبار "كوفيد-19"، وينتظر النتيجة، رغم أن رابطة الدوري الإسباني يجب أن تصدق على عودته للعمل، حيث تنص البروتوكولات الصحية على ضرورة عزل الشخص لثلاثة أيام وبعدها يجري فحصا، وأن تكون نتيجته سلبية، قبل العودة إلى المران أو المشاركة في المباريات.

المصدر: رويترز