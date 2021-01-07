ليفربول يقدم عرضا مغريا لديفيد ألابا

قدم نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عرضا ضخما للنمساوي ديفيد ألابا مدافع بايرن ميونخ، لإقناعه بالانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، نقلا عن تقارير صحفية إيطالية، بأن ليفربول عرض على ألابا (28 عاما)، راتبا أسبوعيا يقدر بـ175 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 10 ملايين يورو سنويا.

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ويأتي ذلك في ظل المحاولات اليائسة لفريق بايرن ميونخ في إقناع ألابا بتجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ليدخل اللاعب الفترة الحرة والتي تسمح له بالرحيل والتوقيع لأي ناد مجانا.

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في حين، أكدت تقارير صحافية، أن ألابا توصل إلى اتفاق مع مسؤولي ريال مدريد، للانتقال إلى صفوفه الصيف المقبل، خاصة أنه يحلم بارتداء قميص "المرينغي"، الأمر الذي دفعه لرفض أكثر من عرض خلال الفترة الماضية.

ويرغب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، في جلب ديفيد ألابا إلى ملعب "أنفيلد"، لتعزيز خط دفاع "الريدز"، الذي عانى مؤخرا من كثرة الإصابات، وفي مقدمتهم صخرة دفاعه الهولندي فيرجيل فان ديك.

المصدر: وكالات