عدو الأمس قد يصبح زميل اليوم.. هل يلعب راموس وصلاح في فريق واحد؟

أفاد تقرير صحفي إسباني، بأن الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول، أبدى اهتمامه بضم الإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، في حال عدم توصله إلى اتفاق بشأن التجديد مع "الميرينغي".

وقالت مصادر برنامج "الشرنجيتو" الإسباني، اليوم الخميس، إن ليفربول دخل ضمن قائمة الفرق المهتمة بضم راموس، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

ولا يزال الغموض يلف مستقبل راموس مع ريال مدريد، ولم يتوصل مع مسؤولي النادي الملكي إلى اتفاق بشأن تجديد عقده.

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وتكمن الأزمة بين سيرخيو راموس وفلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، في تحديد مدة عقد اللاعب، حيث يرغب قائد منتخب إسبانيا في تمديد تعاقده لمدة 3 سنوات، بينما يسير بيريز وفقا لقاعدة محددة في النادي منذ عدة سنوات، تقول أن أي لاعب يتجاوز عمره الـ30 عاما، يتم التجديد له بشكل سنوي، لمدة عام واحد فقط، وفقا لعطائه وحاجة الفريق لمجهوداته.

وكشف جوسيب بيدرول مقدم برنامج "الشيرنجيتو"، أن راموس لوح في اجتماع مع فلورنتينو بيريز بورقة عرض باريس سان جيرمان قائلا: في باريس أخبروني أنهم سيشكلون فريقا يضمني أنا وميسي.

ويريد باريس سان جيرمان التوقيع مع المدافع الإسباني المخضرم في صفقة انتقال حر، إضافة إلى وجود اهتمام من جانب يوفنتوس بضمه أيضا.

وفي المقابل، أبرز "ليفربول إيكو" المهتم بأنباء "الريدز"، تقريرا من صحيفة ديلي ستار، يقول إن النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، بات الهدف الأول لفريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأشار إلى أن ليفربول لن يمانع في بيع صلاح، بعد أن حول النادي الإنجليزي، اهتمامه إلى اللاعب الإنجليزي جادون سانشو جناح فريق بوروسيا دورتموند الإنجليزي.

وقد يلعب راموس وصلاح في فريق واحد في حال تمت صفقة من إحدى الصفقتين المحتملتين، وعندها سيصبح عدوا الأمس، بطلا "واقعة" نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف، بين فريقي ريال مدريد وليفربول (31)، عندما تسبب الماتادور الإسباني في إصابة "الفرعون" بخلع في الكتف، زميلي اليوم.

يذكر أن عقد سيرخيو راموس (34 عاما) ينتهي مع ريال مدريد في شهر يونيو المقبل، وبات من حق اللاعب التوقيع لأي ناد جديد بدءا من الشهر الجاري، وفقا لقانون انتقال اللاعبين، ويرغب ريال مدريد في بقاء قائده بناء على طلب المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، وفي نفس الوقت ترغب عدة أندية عالمية، في مقدمتها باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي الإنجليزي، في الحصول على توقيع المدافع القوي، الذي كان عاملا مشتركاً في انتصارات ريال مدريد على مدار سنوات طويلة مضت.

المصدر: وكالات