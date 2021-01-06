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يوفنتوس يلحق الهزيمة الأولى بميلان (فيديو)

الرياضة

يوفنتوس يلحق الهزيمة الأولى بميلان (فيديو)
AFP /Miguel MEDINA
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ألحق فريق يوفنتوس الهزيمة الأولى بمضيفه ميلان في الموسم الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه عليه (3-1) في "كلاسيكو" إيطاليا الذي جمعهما الأربعاء، ضمن الجولة 16 "للكالتشيو".

وأحرز النجم الإيطالي الصاعد فيدريكو كييزا هدفين "للبيانكونيري" في الدقيقتين (18 و62)، بينما تكفل زميله الأمريكي وستون مكيني بتسجيل الهدف الثالث بحلول الدقيقة 76.

في حين سجل  المدافع دافيد كالابريا هدف "الروسونيري" الوحيد في الدقيقة الـ41 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو لمدينة ميلان.

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وأصبح ميلان آخر فريق في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى يتعرض للخسارة في الموسم الكروي الحالي (2020-2021)، وتوقف رصيده عند 37 نقطة، وبقي في صدارة "الكالتشيو"، بفارق نقطة واحدة أمام جاره إنتر ميلان، الذي خسر بدوره أمام مضيفه سامبدوريا (1-2) في وقت سابق من اليوم أيضا.

بينما أنعش يوفنتوس آماله بعد هذا الفوز في مواصلة حملة الدفاع عن لقب بطل الدوري بقوة، حيث رفع رصيده إلى 30 نقطة ولديه مباراة مؤجلة ضد ضيفه نابولي، وتقدم إلى المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT 

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