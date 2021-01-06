هل يفعلها رونالدو اليوم في "كلاسيكو" إيطاليا ويتربع على عرش كرة القدم؟

تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو لمدينة ميلان، الذي سيكون مسرحا للقاء "الكلاسيكو" بين ميلان وضيفه يوفنتوس.

وأعلن مدربا الفريقين التشكيلة الأساسية لهما لخوض هذا اللقاء المرتقب بينهما، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والذي سينطلق في تمام الساعة (19:45) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ الإيطالي ستيفانو بيولي (55 عاما) المدير الفني لفريق ميلان، هذه "القمة" الهامة، بالتشكيلة الأساسية التالية "للروسونيري" متصدر الدوري، لمواجهة مضيفه "اليوفي":

بينما اختار الإيطالي أندريا بيرلو (41 عاما) المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيلة الأساسية التالية لليوفي، لخوض هذه "القمة" ضد مضيفه "الروسونيري":

ويتصدر ميلان ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية من هذه المباراة الهامة لتعزيز صدارته، والابتعاد عن وصيفه وجاره إنتر ميلان الذي سقط اليوم أمام مضيفه سامبدوريا (1-2)، وتوقف رصيده عند 36 نقطة.

بينما يشغل فريق يوفنتوس المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة أمام ضيفه نابولي. ويعول فريق "السيدة العجوز" وجماهيره على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لتحقيق الفوز في هذه المواجهة المرتقبة، لإنعاش آماله في الصراع بقوة على لقب بطل الدوري.

ويتربع رونالدو رونالدو (35 عاما) على عرش صدارة هدافي الدوري، برصيد 14 هدفا، متفوقا بفارق هدفين على وصيفه البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق إنتر ميلان.

يذكر أن النجم البرتغالي "صاروخ ماديرا" رفع رصيده إلى 758 هدفا أحرزها خلال 1032 مباراة خاضها حتى الآن في مسيرته الاحترافية، وحطم بذلك رقم الأسطورة البرازيلي بيليه (757 هدفا)، ليصبح ثاني أفضل هداف في المباريات الرسمية عبر تاريخ كرة القدم.

وبات رونالدو على بعد هدفين فقط لتحطيم رقم التشيكي جوزيف بيكان، الذي يعد أفضل هداف في تاريخ كرة القدم برصيد 759 هدفا.

وأحرز الدون رونالدو 656 هدفا بقميص الأندية التي لعب لها، وهي: سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس، إضافة إلى 102 هدفين بقميص منتخب البرتغال.

بينما سجل بيليه 757 هدفا خلال مسيرته الكروية، منها 688 هدفا على مستوى الأندية مع سانتوس وكوزموس، و77 هدفا مع منتخب "السيليساو" البرازيلي.

المصدر: "twitter/acmilan/juventusfc"