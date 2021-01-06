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شاهد.. هدف ملعوب بعد لمسة سحرية في "كلاسيكو" إيطاليا

الرياضة

شاهد.. هدف ملعوب بعد لمسة سحرية في
AFP /MIGUEL MEDINA
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تقدم فريق يوفنتوس بهدف رائع على مضيفه ميلان في "كلاسيكو" إيطاليا الجاري بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو لمدينة ميلان.

وسجل لاعب خط الوسط فيدريكو كييزا هدف التقدم "للبيانكونيري" مبكرا في الدقيقة 18 بتسديدة رائعة في الزاوية اليسرى البعيدة، وذلك بعد تمريرة ذكية بلمسة سحرية من قبل زميله النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لعبها بكعب قدمه.

ورد المدافع دافيد كالابريا بهدف التعادل في الدقيقة الـ41 بتسديدة في المقص الأيمن، بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة رائعة من المهاجم البرتغالي رافائيل لياو من الجهة اليسرى.

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المصدر: RT

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