شاهد.. هدف ملعوب بعد لمسة سحرية في "كلاسيكو" إيطاليا

تقدم فريق يوفنتوس بهدف رائع على مضيفه ميلان في "كلاسيكو" إيطاليا الجاري بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو لمدينة ميلان.

وسجل لاعب خط الوسط فيدريكو كييزا هدف التقدم "للبيانكونيري" مبكرا في الدقيقة 18 بتسديدة رائعة في الزاوية اليسرى البعيدة، وذلك بعد تمريرة ذكية بلمسة سحرية من قبل زميله النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لعبها بكعب قدمه.

هدف تقدم يوفنتوس من كييزا وأسيست خيالي بالكعب من ديبالا ⚽️🔥pic.twitter.com/1ZK9kz0kcr — Yallakora (@Yallakoranow) January 6, 2021

ورد المدافع دافيد كالابريا بهدف التعادل في الدقيقة الـ41 بتسديدة في المقص الأيمن، بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة رائعة من المهاجم البرتغالي رافائيل لياو من الجهة اليسرى.

SerieA | ميلان 1-1 يوفنتوس ..



كالابريا .. هدف جميل pic.twitter.com/hf3W7F1uHQ — ⚽️ GOALS ⚽️ (@goalz4uu) January 6, 2021

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المصدر: RT