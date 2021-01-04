كلوب يتحدث عن موقف ليفربول بشأن التعاقد مع مدافع في "الميركاتو الشتوي"

أقر مدرب نادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، بأن ناديه قد لا يتعاقد مع قلب دفاع جديد، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتعرض ليفربول لهزة عنيفة في بداية الموسم مع إصابة عدد من نجوم دفاعه وفي مقدمتهم الهولندي الدولي فيرغيل فان دايك، الذي أصيب في الرباط الصليبي، ليخضع بعدها لعلمية جراحية ويغيب عن مباريات الفريق في معظم فترات الموسم الجاري.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد تلقى ليفربول، حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، ضربة موجعة أخرى، تمثلت في إصابة المدافع الكاميروني جويل ماتيب، ليغيب هو الآخر عن مباريات "الريدز" لأسابيع، وهو ما ينطبق أيضا على زميله في الفريق، الدولي الإنجليزي جو غوميز.

ومع ذلك، فقد أكد كلوب أنه غير متأكد، مما إذا كان ليفربول سيقوم بتعزيز الناحية الدفاعية بالفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

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وقال المدرب الألماني في تصريحات صحفية عشية مباراة فريقه وساوثهامبتون المقررة مساء اليوم الاثنين لحساب الأسبوع الـ17 من الدوري الإنجليزي: "لدينا حلول في الفريق، لكننا لا نزال نعاني من الإصابات، وفي أغلب الأوقات مع مركز قلب الدفاع، لكن عادة ما تسوء الأوضاع حينما تبدأ الأوقات الصعبة".

وأوضح كلوب: "لدينا حلول في الفريق، لكن إذا ما استطعنا أن نفعل شيئا في الميركاتو الشتوي، فهذا جيد، ومع ذلك لا أعلم كيف ستسير الأمور".

وأضاف: "يبدو أنه سيكون ميركاتو شتوي صعب جدا، كما ترى، فليست لدى كافة الأندية الأموال الكافية، وهو الشيء الأهم في سوق الانتقالات".

وأكمل: "فعل الأشياء الصحيحة مهم جدا، وحتى الآن يروق لنا حقا ما نصنعه".

وعلى الرغم من لعنة الإصابات التي عانى منها ليفربول هذا الموسم، فما زال الفريق الأحمر يحافظ على كل حظوظه للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، إذ يتقاسم صدارة الترتيب مع غريمه مانشستر يونايتد، برصيد 33 نقطة لكل منهما.

المصدر: as.com