ساوثهامبتون ينتظر عودة أهداف نجمه إنغز للإطاحة بليفربول

قال رالف هازنهوتل، مدرب ساوثهامبتون، إن مهاجمه داني إنغز، استعاد لياقته بعد التعافي من إصابة في الركبة، ويستعد لمواجهة فريقه السابق ليفربول، في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وأبلغ هازنهوتل الصحفيين عشية مواجهة ساوثهامبتون وليفربول المقررة مساء اليوم الاثنين: "من الطبيعي أنه (إنغز) لم يصل لقمة لياقته بالتأكيد بعد الإصابة لكن من المهم أن يبقى جاهزا وكان لديه الوقت الكافي للتعافي قبل مباراة ليفربول".

وأضاف "أنا سعيد بعودته ويجب أن نتمتع بفاعلية أكبر في الهجوم لتسجيل المزيد من الأهداف في المستقبل وأنا واثق من أن هذا سيحدث".

وتابع "اعتقد أن تشي (آدامز) مرهق حاليا ولعب كل المباريات تقريبا لذا يشعر الآن بأنه خاض موسما طويلا".

وأحرز إنغز ستة أهداف في الدوري هذا الموسم لكنه لم يهز الشباك في آخر أربع مباريات.

ولم يسجل ساوثهامبتون أي هدف في آخر ثلاث مباريات بالدوري، حيث تعادل مرتين وخسر 0-1 من مانشستر سيتي ويحتل المركز التاسع.

المصدر: رويترز