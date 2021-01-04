ارتقى كريستيانو رونالدو إلى المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في المباريات الرسمية، بعدما أحرز هدفين في مباراة فريقه يوفنتوس ضد أودنيزي 4-1، أمس الأحد.

ورفع رونالدو عدد أهدافه إلى 758 هدفا في جميع المباريات الرسمية التي خاضها مع الأندية التي دافع عن ألوانها (لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس) ومع منتخب بلاده البرتغال.

إقرأ المزيد

وبات تربع رونالدو على عرش قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في المباريات الرسمية على مر التاريخ، مسألة وقت، إذ يفصله هدفان فقط عن تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم التشيكي جوزيف بيكان (759 هدفا).

وينتظر أن يتنافس رونالدو (35 عاما)، خلال المواسم القليلة المقبلة مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، للانفراد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في المباريات الرسمية على مر التاريخ، إذ يملك "البرغوث" في رصيده 715 هدفا حاليا، ويحتل المركز الخامس في القائمة، لكنه يصغر رونالدو بعامين.

وفيما يلي قائمة أفضل 5 هدافين في تاريخ كرة القدم:

@elluchoreyes/TWITTER

1- التشيكي جوزيف بيكان (759 هدفا)

2- البرتغالي كريستيانو رونالدو (758 هدفا)

3- البرازيلي بيليه (757 هدفا)

4- البرازيلي روماريو (745 هدفا)

5- الأرجنتيني ليونيل ميسي (715 هدفا).

المصدر: chile.as.com