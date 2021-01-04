شاهد.. رونالدو يتخطى رقم الأسطورة بيليه

تخطى البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقم الأسطورة البرازيلي بيليه في عدد الأهداف الرسمية، بعدما قاد فريقه يوفنتوس للفوز على أودينيزي، أمس الأحد.

وسجل رونالدو الهدفين الأول والثالث في شباك أودينيزي، ليساهم في فوز يوفنتوس بأربعة أهداف لهدف واحد.

اهداف لقاء || يوفنتوس 4-1 أودينيزي || pic.twitter.com/oNQ5GZkQWQ — ⚽️ GOALS ⚽️ (@goalz4uu) January 3, 2021

ورفع النجم البرتغالي بذلك، رصيده إلى 758 هدفا رسميا مع الأندية والمنتخب البرتغالي، متخطيا بيليه، الذي سجل 757 هدفا رسميا على مدار مسيرته.

Cristiano Ronaldo overtakes Pele's official goal tally 😎



7️⃣5️⃣8️⃣ Ronaldo

7️⃣5️⃣7️⃣ Pele pic.twitter.com/PkflyyuMMY — Goal (@goal) January 3, 2021

واحتاج رونالدو إلى 1032 مباراة لتسجيل هذا الكم الهائل من الأهداف، في حين أن بيليه سجل أهدافه الـ757 في 812 مباراة فقط.

وبات رونالدو البالغ عمره 35 عاما، على بعد هدفين فقط من تحطيم رقم التشيكي جوزيف بيكان، الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في المباريات الرسمية في تاريخ كرة القدم.

Most OFFICIAL goals in football history:



1. Josef Bican - 759.

2. Cristiano Ronaldo - 758.

3. Pelé - 757.



Cristiano Ronaldo overtakes Pele’s official goal tally. pic.twitter.com/uqqwIH0XLN — TC. (@totalcristiano) January 3, 2021

وتخطى رونالدو رقم بيليه، بعد أسابيع قليلة من نجاح غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة، في تجاوز عدد أهداف الأسطورة البرازيلي مع فريق واحد.

المصدر: sportbox.ru