نجم مانشستر سيتي في ورطة بسبب احتفالات رأس السنة

خرق بنجامين ميندي أحد نجوم فريق مانشستر سيتي البروتوكول الصحي الخاص بفيروس كورونا، واستضاف حفلة في منزله عشية رأس السنة الجديدة في الوقت الذي تعرض خمسة من زملائه للإصابة بكوفيد-19.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ظهير مانشستر سيتي، اعترف بإقامة حفل في منزله ليلة رأس السنة حضره بعض الأصدقاء، عقب 3 أيام من إلغاء مباراة فريقه ضد إيفرتون.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميندي أرسل مقطع فيديو لرئيس وكالة لعارضات الأزياء في لندن، يطلب منه إرسال فتيات إلى الحفل.



وأوضحت أن ميندي اعتذر عن خرق البروتوكول الطبي لكورونا، قائلا إن الحفل حضره فقط شريكته وابنة أخته وابن أخيه، الذين يعيشون معه في المنزل.

Man City star Benjamin Mendy broke Covid rules by hosting New Year’s Eve party https://t.co/lYTkg1rvj6 — Sun Sport (@SunSport) January 2, 2021

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وذكرت الصحيفة أن ميندي عاد واعترف أن الحفل شهد أيضا حضور صديق صديقته وشريكته، بالإضافة إلى رئيس الطهاة.



وتم التقاط صور لمنزل ميندي من الخارج، أظهرت أن 3 فتيات غادرن في السادسة صباحا يوم رأس السنة الجديدة.

وأضافت أن ميندي أصر على أنه لم يسمح للفتيات بالدخول إلى منزله.

وقال أحد السكان المحليين عن الاحتفالات في منزل ميندي: "كان هناك الكثير من الضوضاء القادمة من المنزل ويمكنك سماع صراخ الفتيات".

وتابع "في منتصف الليل، كان هناك عرض ضخم للغاية للألعاب النارية. لا بد أنه كلف ثروة واستمر لمدة عشر دقائق على الأقل".

وستثير الأخبار حفيظة مدرب الفريق بيب غوارديولا الذي يقول إن اللاعبين يتم تذكيرهم كل يوم بالإرشادات الوقائية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه الدوري الإنجليزي الممتاز أزمة بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الأندية.

المصدر: thesun