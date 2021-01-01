نيمار يرد على تقارير "الحفلة الضخمة" بفيديو ساخر

سخر البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من التقارير التي تحدثت عن استضافته لحفلة ليلة رأس السنة بحضور أكثر من 500 شخص رغم القيود المفروضة في البرازيل بسبب فيروس كورونا.

ونشر البرازيلي عبر حسابه على "إنستغرام" عبر خاصية الـ"ستوريز" قبل ساعات من منتصف الليل، فيديو يظهر التحضيرات لما وصفه بـ"العشاء البسيط" مع العائلة والأصدقاء.

حيث ظهر فيديو لطاولة عشاء مزينة بزهور بيضاء تتسع لقرابة 40 شخصا يفصل بين كل شخصين كرسي فارغ من أجل التباعد الاجتماعي.

وقال في الفيديو "زينة رائعة لهذا العشاء الصغير والجميل في المنزل، مع تباعد اجتماعي".

وتابع بضحكة ساخرة: "وهو ليس لـ500 شخص، حسنا؟" وأردف بجملة مرفقة "تباعد اجتماعي وفحوصات للجميع".

Neymar tem um recado: pic.twitter.com/Y6L6IYbpt5 — Mundo da Bola (@mundodabola) December 31, 2020

وواجه الدولي البرازيلي انتقادات لاذعة بسبب التقارير التي أفادت بأنه يخطط لإقامة احتفالات صاخبة لمدة أسبوع لمئات الأشخاص في فيلته الفاخرة في ضواحي ريو دي جانيرو.

Neymar passando o ano novo com amigos e familiares, se liga no estilo do homem. pic.twitter.com/Ra7jaFi37z — neymar jr deprê 🍾 (@neymarjrdepre) January 1, 2021

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ونشر في وقت سابق فيديو له ولابنه يخضعان لفحص الكشف عن كوفيد-19 حيث كشف نيمار أنه "الفحص رقم 50" الذي يخضع له.

وتجنب لاعب برشلونة الإسباني السابق الذي غاب عن المنافسات منذ 13 ديسمبر بسبب تعرضه لاصابة في مباراة ليون، التعليق على الشائعات التي تحدثت عن الحفلة الصاخبة في بلدة مانغاراتيبا.

وتقع فيلا نيمار في مانغاراتيبا، وهي بلدة صغيرة تتميز بمنتجعاتها الساحلية الفاخرة في ولاية ريو دي جانيرو، على قطعة أرض مساحتها 10 آلاف متر مربع، وتضم مهبطا للطائرات المروحية وملاعب رياضية ومنتجعا صحيا وساونا وصالونا للتدليك وصالة للألعاب الرياضية، إضافة الى أماكن لتناول الطعام.

المصدر: "أ ف ب"