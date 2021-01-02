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تأجيل مباراة فولهام وبيرنلي بسبب كورونا

الرياضة

تأجيل مباراة فولهام وبيرنلي بسبب كورونا
AFP RICHARD HEATHCOTE
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قالت رابطة دوري إنجلترا الممتاز في بيان السبت إنها قررت تأجيل المباراة المقررة الأحد بين فولهام ومضيفه بيرنلي بسبب ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف فولهام اللندني.

وأضاف البيان: "المباراة بين فريقي بيرنلي وفولهام والتي كان من المقرر انطلاقها الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش غدا الأحد تأجلت بعد اجتماع لمجلس إدارة الرابطة صباح اليوم".

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وجاء قرار التأجيل في أعقاب تأجيل مباراة فولهام خارج ملعبه أمام توتنهام هوتسبير الأربعاء الماضي بسبب "الارتفاع الكبير" في عدد حالات الإصابة بالفيروس في صفوف فولهام.

المصدر: "رويترز" 

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