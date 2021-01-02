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ميسي على رأس قائمة برشلونة لمواجهة هويسكا في "الليغا"

الرياضة

ميسي على رأس قائمة برشلونة لمواجهة هويسكا في
Globallookpress Pablo Morano
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أعلن الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة الإسباني، عن قائمة فريقه التي ستحل بضيافة هويسكا ضمن الجولة الـ17 من عمر "الليغا" غدا الأحد.

وشهدت اختيارات كومان، عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني، بعد أن تغيب عن مباراة إيبار في الجولة الماضية بسبب إصابة في الكاحل.

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وجاءت قائمة برشلونة التي ضمت 22 لاعبا كالتالي:

شتيغن، ديست، أراوخو، بوسكيتس، ألينيا، غريزمان، بيانيتش، برايثوايت، ميسي، ديمبلي، بويج، نيتو، لينغليت، بيدري، ترينكاو، ألبا، ماتيوس، دي يونغ، جونيور، بينا، مينغويزا وكونراد.

ويحتل برشلونة المركز السادس برصيد 25 نقطة، فيما يقبع هويسكا في قاع الترتيب برصيد 12 نقطة. 

المصدر: FCBarcelona/twitter

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