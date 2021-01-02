ميسي على رأس قائمة برشلونة لمواجهة هويسكا في "الليغا"
أعلن الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة الإسباني، عن قائمة فريقه التي ستحل بضيافة هويسكا ضمن الجولة الـ17 من عمر "الليغا" غدا الأحد.
وشهدت اختيارات كومان، عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني، بعد أن تغيب عن مباراة إيبار في الجولة الماضية بسبب إصابة في الكاحل.
🗒️— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 2, 2021
✈️ #HuescaBarça
🔵🔴 #ForçaBarçapic.twitter.com/9DXk4brh3T
وجاءت قائمة برشلونة التي ضمت 22 لاعبا كالتالي:
شتيغن، ديست، أراوخو، بوسكيتس، ألينيا، غريزمان، بيانيتش، برايثوايت، ميسي، ديمبلي، بويج، نيتو، لينغليت، بيدري، ترينكاو، ألبا، ماتيوس، دي يونغ، جونيور، بينا، مينغويزا وكونراد.
ويحتل برشلونة المركز السادس برصيد 25 نقطة، فيما يقبع هويسكا في قاع الترتيب برصيد 12 نقطة.
المصدر: FCBarcelona/twitter