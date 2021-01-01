نتائج استفتاء RT لاختيار الأفضل في العام 2020 بين الثلاثي صلاح ومحرز وزياش

أجرى موقع RT، استفتاء لاختيار الأفضل في العام 2020 بين الثلاثي العربي، المصري محمد صلاح هداف ليفربول، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي والمغربي حكيم زياش نجم تشيلسي.

وجاء محرز في المركز الأول بنسبة 51.6 % (26132 صوتا)، متقدما على صلاح الذي حصل على نسبة 33 % (16685 صوتا)، فيما جاء زياش في المركز الثالث بنسبة 15.4 % (7781 صوتا).

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

يشار أن الاستفتاء أطلق في الـ7 من الشهر الماضي، وانتهى منتصف الليلة الماضية.

المصدر: RT