نتائج استفتاء RT لاختيار أفضل لاعب كرة قدم في العام 2020

منح قراء موقع RT، المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لقب أفضل لاعب كرة قدم في العام 2020.

وجاء محمد صلاح في المركز الأول بنسبة 28.5 %، متقدما على الألماني مانويل نوير حارس بايرن ميونخ الألماني الذي حل في المركز الثاني بنسبة 21.1 %، فيما جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في المركز الثالث بنسبة 14.8 %.

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يشار أن الاستفتاء أطلق في الـ9 من الشهر الماضي، وانتهى منتصف الليلة الماضية.

المصدر: RT