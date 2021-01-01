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نتائج استفتاء RT لاختيار أفضل لاعب كرة قدم في العام 2020

الرياضة

نتائج استفتاء RT لاختيار أفضل لاعب كرة قدم في العام 2020
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منح قراء موقع RT، المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لقب أفضل لاعب كرة قدم في العام 2020.

وجاء محمد صلاح في المركز الأول بنسبة 28.5 %، متقدما على الألماني مانويل نوير حارس بايرن ميونخ الألماني الذي حل في المركز الثاني بنسبة 21.1 %، فيما جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في المركز الثالث بنسبة 14.8 %.

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نتائج استفتاء RT للاعب العربي الأفضل في العام 2020
نتائج استفتاء RT للاعب العربي الأفضل في العام 2020

يشار أن الاستفتاء أطلق في الـ9 من الشهر الماضي، وانتهى منتصف الليلة الماضية.

المصدر: RT

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