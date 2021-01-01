نتائج استفتاء RT للاعب العربي الأفضل في العام 2020

منح قراء موقع RT، المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لقب اللاعب العربي الأفضل في العام 2020.

وصوت في الاستفتاء 19412 متابعا على موقع RT الذي يبلغ عدد متابعيه أكثر من 17.6 مليون شخص على موقع "فيسبوك" فقط.

وجاء "الفرعون" المصري محمد صلاح في المركز الأول بنسبة 31.2 %، متقدما على الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الذي حل في المركز الثاني بنسبة 27.8 %، فيما جاء المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي في المركز الثالث بنسبة 24.6 %.

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يشار أن الاستفتاء أطلق في الـ18 من الشهر الماضي، وانتهى منتصف الليلة الماضية.

المصدر: RT