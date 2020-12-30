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الدوري الإنجليزي.. تأجيل مباراة توتنهام هوتسبير وفولهام بسبب فيروس كورونا

الرياضة

الدوري الإنجليزي.. تأجيل مباراة توتنهام هوتسبير وفولهام بسبب فيروس كورونا
Reuters
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أعلن توتنهام هوتسبير في بيان رسمي، أن مباراته في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ضيفه فولهام والمقررة أن تنطلق مساء اليوم الأربعاء تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف فولهام.

وأضاف بيان توتنهام: "رابطة الدوري الممتاز أبلغتنا بالقرار بعد ظهر اليوم، حيث طلب فولهام التأجيل بعد زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 بين لاعبيه وأفراد طاقمه الفني. سيتم تأكيد تفاصيل الموعد الجديد للمباراة في الوقت المناسب".

كما تمنى توتنهام في بيانه للاعبي فولهام المصابين بالفيروس الشفاء العاجل.

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المصدر: tottenhamhotspur.com

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