الدوري الإنجليزي.. تأجيل مباراة توتنهام هوتسبير وفولهام بسبب فيروس كورونا

أعلن توتنهام هوتسبير في بيان رسمي، أن مباراته في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ضيفه فولهام والمقررة أن تنطلق مساء اليوم الأربعاء تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف فولهام.

وأضاف بيان توتنهام: "رابطة الدوري الممتاز أبلغتنا بالقرار بعد ظهر اليوم، حيث طلب فولهام التأجيل بعد زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 بين لاعبيه وأفراد طاقمه الفني. سيتم تأكيد تفاصيل الموعد الجديد للمباراة في الوقت المناسب".

كما تمنى توتنهام في بيانه للاعبي فولهام المصابين بالفيروس الشفاء العاجل.

We can confirm that our Premier League home fixture against Fulham, scheduled to take place this evening, has been postponed.#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 30, 2020

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وكانت مباراة مانشستر سيتي ومضيفه إيفرتون التي كانت مقررة أمس الأول ضمن الجولة الـ16 من "البريميرليغ" قد تأجلت بسبب النتائج الإيجابية العديدة بفيروس كورونا في صفوف السيتي.

المصدر: tottenhamhotspur.com