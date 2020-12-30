 
مباشر

برشلونة يكشف طبيعة إصابة كوتينيو

الرياضة

برشلونة يكشف طبيعة إصابة كوتينيو
AFP Pau BARRENA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pgsa

كشف نادي برشلونة في بيان رسمي اليوم الأربعاء، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه البرازيلي، فيليب كوتينيو، خلال مواجهة إيبار ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإسباني، أمس الثلاثاء.

وجاء في بيان النادي الكتالوني: "الفحوصات الطبية تؤكد إصابة كوتينيو في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى. ستجرى له عملیة في الأيام القليلة المقبلة".

إقرأ المزيد
بغياب ميسي.. برشلونة يعجز عن فك شيفرة الفوز أمام إيبار (فيديو)
بغياب ميسي.. برشلونة يعجز عن فك شيفرة الفوز أمام إيبار (فيديو)

ولم يتمكن كوتينيو، الذي دخل أرضية الملعب في الدقيقة الـ66 بدلا من البوسني ميراليم بيانيتش، من إكمال المباراة بسبب إصابته التي تعرض لها في الوقت المحتسب بدل الضائع من اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

يذكر أن كوتينيو شارك هذا الموسم مع برشلونة في 14 مباراة في مختلف المسابقات وسجل خلالها ثلاثة أهداف وقام بتمريرتين حاسمتين.

المصدر: fcbarcelona.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا