برشلونة يكشف طبيعة إصابة كوتينيو

كشف نادي برشلونة في بيان رسمي اليوم الأربعاء، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه البرازيلي، فيليب كوتينيو، خلال مواجهة إيبار ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإسباني، أمس الثلاثاء.

وجاء في بيان النادي الكتالوني: "الفحوصات الطبية تؤكد إصابة كوتينيو في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى. ستجرى له عملیة في الأيام القليلة المقبلة".

⚠️ الفحوصات الطبية تؤكد إصابة كوتينيو في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى. ستُجرى له عملیة في الأيام القليلة المقبلة. pic.twitter.com/VkinzrJazj — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) December 30, 2020

إقرأ المزيد

ولم يتمكن كوتينيو، الذي دخل أرضية الملعب في الدقيقة الـ66 بدلا من البوسني ميراليم بيانيتش، من إكمال المباراة بسبب إصابته التي تعرض لها في الوقت المحتسب بدل الضائع من اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

يذكر أن كوتينيو شارك هذا الموسم مع برشلونة في 14 مباراة في مختلف المسابقات وسجل خلالها ثلاثة أهداف وقام بتمريرتين حاسمتين.

المصدر: fcbarcelona.com