كشف خافيير ماسكيرانو، نجم المنتخب الأرجنتيني وبرشلونة الإسباني سابقا عن رغبته في أن يصبح مدربا، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة "Líbero" الأرجنتينية.

وقال ماسكيرانو عن اعتزاله للصحيفة الأرجنتينية: "قررت الاعتزال بعد المباراة ضد أرجنتينوس، لم أعد أعيش نفس الشغف كما كان من قبل، كانت لدي أحاسيس غريبة عند المنافسة، كنت أرغب في الاعتزال بطريقة أخرى، لكن المرء لا يختار النهاية".

وعن نواياه المستقبلية، أكد ماسكيرانو: "أريد أن أصبح مدربا".

وعن صديقه وزميله ليونيل ميسي، قال ماسكيرانو: "ليو عبر دائما عن رغبته في اللعب في الدوي الأرجنتيني، وعلينا أن نرى ما إذا كانت الظروف مناسبة".

وعن مدرب الأرجنتين السابق، أليخاندرو سابيلا، الذي توفى هذا الشهر، قال ماسكيرانو: "بالنسبة لي، كان سابيلا أكثر من مجرد مدرب، كان لدينا تواصل مختلف، كل أحاديثه كانت دروسا في الحياة".

"Para mí, Sabella fue mucho más que un entrenador. Tuve una conexión diferente. Cada charla era una lección de vida"



🗣️ Javier Mascherano (@Mascherano) en #Líbero. pic.twitter.com/9Xh3tLkDJD — Líbero (@Liberotyc) December 28, 2020

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وأعلن المدافع الأرجنتيني البالغ من العمر 36 عاما اعتزاله كلاعب كرة قدم في شهر نوفمبر الماضي، وذلك خلال مؤتمر صحفي شكر فيه نادي إستوديانتيس دي لا بلاتا على إمكانية إنهاء مسيرته في بلده الأصلي.

المصدر: صحيفة ليبيرو الأرجنتينية