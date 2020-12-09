بعد مارادونا.. الأرجنتين تفقد مدربها البارز

عاشت كرة القدم الأرجنتينية صدمة أخرى في غضون أسبوعين، عقب إعلان وفاة المدرب السابق لمنتخب "التانغو"، أليخاندرو سابيلا، بعد أيام قليلة من رحيل الأسطورة دييغو مارادونا.

وتدهورت حالة سابيلا الصحية بعد نقله إلى عيادة في العاصمة بوينس آيرس، إثر مشكلات في القلب، ولفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 66 عاما.

وكان سابيلا، لاعب الوسط الدولي السابق، أحد أبرز رموز نادي إستوديانتيس دي لا بلاتا في الثمانينيات، ثم قاده في 2009 لإحراز لقب كأس ليبرتادوريس من مقعد المدرب.

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ويعتبر أيضا من بين أبرز المدربين الذين أشرفوا على منتخب الأرجنتين في السنوات الأخيرة، حيث قاد منتخب "التانغو" إلى وصافة مونديال 2014 أمام ألمانيا بمشاركة نجم برشلونة ليونيل ميسي.

ووضع سابيلا حدا لمسيرته التدريبية مباشرة بعد مونديال 2014.

المصدر: أ ف ب