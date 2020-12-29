عائلة ميسي تتحكم في مصير النجم الأرجنتيني

مازال مستقبل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد برشلونة، يشغل وسائل الإعلام، في ظل عدم تجديد تعاقده مع النادي الكتالوني، الذي ينتهي الصيف المقبل.

وسلط برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، الثلاثاء، الضوء على أمر هام سيلعب الدور الرئيس في تحديد وجهة ميسي المقبلة.

وأشار البرنامج إلى أن عائلة ميسي لديها رغبة واضحة في الذهاب للعيش بميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، سواء عاجلا، أو آجلا.

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وكانت العديد من التقارير، ربطت ميسي مؤخرا بالانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وأشارت المحطة الإذاعية "راديو كتالوني" إلى أنه من الممكن جمع شمل الثنائي ليونيل ميسي وصديقه المقرب لويس سواريز، الذي يلعب حاليا في أتليتكو مدريد، في إنتر ميامي، لكن ليس قبل عام 2022.

وكان ميسي قد صرح منذ يومين بأنه دائما ما يفكر في اللعب بالدوري الأمريكي.

يذكر أن عقد ليونيل ميسي سينتهي مع برشلونة الصيف المقبل، فيما ينتهي عقد سواريز مع الروخي بلانكوس صيف عام 2022.

المصدر: "وكالات"