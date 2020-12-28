أنور الغازي يحرم تشيلسي من الفوز (فيديو)

فرض أستون فيلا التعادل على مضيفه تشيلسي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وافتتح "البلوز" باب التسجيل عن طريق الفرنسي أوليفييه جيرو في الدقيقة الـ34، وعادل للضيوف الهولندي أنور الغازي صاحب الأصول المغربية في الدقيقة الـ50 من عمر اللقاء.

الدوري الانجليزي : تشيلسي 1 × 0 استون فيلا | هددف جيرو



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pic.twitter.com/dvxGXnIdbx — snap:igoal1 (@Igoal1Snap) December 28, 2020

#CHEAVL



تشيلسي 1 × 1 استون فيلا | هدددددددددف انور الغازي



GOOOOOAAAAAAAL



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to never miss any goal Follow @7DN26pic.twitter.com/EASQTjlON9 — فاستر قول عاد اليكم من جديد (@bsm903) December 28, 2020

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وبهذا التعادل، رفع كلا الفريقين رصيديهما إلى 26 نقطة، لكن أستون فيلا يتقدم في المركز الخامس عن "البلوز" صاحب المركز السادس بفارق الأهداف.

ومن المقرر أن يستضيف تشيلسي فريق مانشستر سيتي ضمن الجولة الـ17 من المسابقة الأحد المقبل، فيما يحل أستون فيلا ضيفا على مانشستر يونايتد الجمعة.

المصدر: RT