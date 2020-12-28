ميسي معجب برونالدو

أبدى الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد ومهاجم برشلونة، إعجابه بالعديد من الشخصيات البارزة في عالم الرياضة، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وقال ميسي خلال مقابلة مع شبكة "La Sexta" الإسبانية: "معجب بالكثير من الرياضيين، مثل ليبرون جيمس بكرة السلة، نادال وفيدرر بكرة المضرب، وأيضا كريستيانو رونالدو بكرة القدم".

وأضاف: "جميعهم يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق النجاح".

Messi: "There are a lot of athletes that I admire: LeBron, Nadal, Federer. There's Cristiano in football". pic.twitter.com/4PwTdHh8uB — TeamCRonaldo (@TeamCRonaldo) December 27, 2020

وتنافس الثنائي ميسي ورونالدو على جميع الجوائز الفردية تقريبا في عالم الساحرة المستديرة لأكثر من 10 أعوام، ولكن النجم الأرجنتيني يتفوق بعدد جوائز الكرة الذهبية بواقع 6 كرات وهو رقم قياسي، يليه النجم البرتغالي بخمس كرات ذهبية.

Leo Messi es una de las personas más idolatradas del planeta, pero ¿de quién es fan el astro argentino? #MessiÉvolehttps://t.co/pEuGc42KKY — laSexta (@laSextaTV) December 27, 2020

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المصدر: lasexta.com