برشلونة يعلن إصابة نجمه ميسي

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، مساء يوم الأحد، إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وغيابه عن مباراة إيبار، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الـ16 من الليغا.

وقال النادي خلال بيان رسمي عبر موقعه في شبكة الإنترنت: "ميسي سيكمل علاج كاحله الأيمن، ومن المتوقع عودته عقب مباراة برشلونة ضد إيبار".

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يذكر أنه حدث تضارب فيما يتعلق بغياب ميسي عن مواجهة إيبار، حيث أشارت تقارير صحفية إسبانية في الساعات الماضية، إلى أن غياب النجم الأرجنتيني يأتي بإذن من المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق، لتمديد عطلته في بلده، وليس للإصابة كما أعلن النادي.

وكان ميسي قد سافر إلى مدينة روزاريو الأرجنتينية، مسقط رأسه، يوم الثلاثاء الماضي، بعد الفوز على بلد الوليد بثلاثة أهداف نظيفة، وتحطيمه رقم الأسطورة بيليه كأكثر لاعب سجل لفريق واحد، برصيد 644 هدفا.

المصدر: وكالات